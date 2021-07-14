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Hrant Dink davasının gerekçeli karar: FETÖ cinayeti tasarlayıp adım adım yürürlüğe koyup gerçekleştirdi

Hrant Dink davasının gerekçeli karar: FETÖ cinayeti tasarlayıp adım adım yürürlüğe koyup gerçekleştirdi
14.07.2021 11:15
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Son dakika haberi... Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink cinayeti davasıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda, "FETÖ cinayeti tasarlayıp adım adım yürürlüğe koyup gerçekleştirdi" denildi.


Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili 76 sanıklı dava mart ayında karara bağlandı. Aralarında, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akygürek ile eski asker Muharrem Demirkale'nin de olduğu 26 sanık çeşitli cezalar aldı.

300 sayfayı bulan gerekçeli karar da açıkladı. Kararda; cinayet öncesi, Dink'in Bakırköy'deki konutu ve sahibi olduğu Beyaz Adam Yayıncılık etrafında yapılan keşfe yer verildi. Sanıkların birbirleriyle olan bağlantılarına dikkat çekildi. Hem cep telefonu hem de ankesör görüşmeleri HST kayıtlarıyla ortaya konuldu. Cinayetin planlı ve örgütlük bir şekilde işlendiği vurgulandı.

Gerekçeli karardan öne çıkanlar:

"FETÖ'nün yıkıcı emelleri doğrultusunda cinayetin işlenmesini sağladılar"

"FETÖ, cinayeti tasarlayıp, adım adım yürürlüğe koyup gerçekleştirdi"

"Örgütsel hedefe ulaşmak için cinayeti önleyecek delil ve raporlar gizlendi"

"Cinayet sonrası deliller karartılarak FETÖ izleri temizlendi"

Mart ayında açıklanan kararda, FETÖ ele başı Fethullah Gülen ile gazeteciler Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı'nın da aralarında olduğu firari 13 sanığın dosyası ayrılmıştı.

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