Hollanda'dan Türkiye'ye getirilen Funda Gök'ün babasından A Haber'e özel açıklamalar

Türkiye Hollanda'da ölüme terk edilen bir vatandaşını daha yurda getirdi. Sağlık skandallarının ardı arkasının kesilmediği Hollanda'da adeta ölüme terk edilen ve Tilburg kentindeki evinde karanlık bir odada ölümü bekleyen 35 yaşındaki Funda Gök, Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Funda Gök de tıpkı daha önce Başkan Erdoğan'ın tedavisi için Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdiği Dilara Şahin ve Faslı iki aylık Yunus bebek gibi Türkiye'de şifa bulacak. A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Halil Gök, "Yaklaşık bir sene oldu bu hastalık başlayalı. Doktorlar orada hiçbir şey yapmadılar. Bir ağrı kesici bile vermediler. Yurt dışında sağlık iyi diyenler gidip görsünler. Türkiye'ye geliyoruz, biz buradan giderken ilaç getiriyoruz." şeklinde konuştu.