Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran koronavirüs Avrupa'yı adeta esir aldı. Son verilere göre 1705 vakanın görüldüğü Hollanda'da 43 kişi hayatını kaybetti. Hollanda parlamentosunda koronavirüs toplantısında konuşan Hollanda Sağlık Bruno Bruins konuşma sırasında bayıldı. Bruins'un baygınlık geçirmesi "koronavirüse mi yakalandı?" sorusunu akıllara getirdi.
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