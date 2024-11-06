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Hız yaptığı görüntüleri paylaşan sürücü yakalandı
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Hız yaptığı görüntüleri paylaşan sürücü yakalandı

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 00:04 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 00:14

İstanbul Bahçelievler’de, trafikte aşırı hız yapıp görüntülerini sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsü yakalandı. Sürücüye toplam 9 bin 325 TL para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında hız yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, paylaşılan görüntülerdeki kişinin B.S.I. isimli şahsa ait olduğu tespit etti. Polis, yaptığı operasyonda şahsın bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı. E-5 karayolunda motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücü B.S.I’ya trafik güvenliğini tehlikeye atarak kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak, hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak, motosiklet ile akrobatik hareketler yapmak, karayollarında saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek maddelerinden toplamda 9 bin 325 TL idari para cezası kesildi. Sorgusunun ardından sürücüye, “ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak” maddesinden adli işlem yapıldı.

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