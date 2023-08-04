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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 10:36 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 10:44

Hız yapan sürücüye tokat! Sokak bir anda karıştı

İstanbul Esenler’de bir sürücü sokak arasında hız yaparken park halindeki bir araca çarptı. Mahalleli tepki gösterirken sürücünün bir kişi tarafından tokatlandığı anlar kameraya yansıdı.

Esenler'de iddiaya göre sokak arasında hız yapan sürücü, mahallenin tepkisiyle karşılaştı.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI
Olay, dün akşam saatlerinde Atışalanı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre sokak arasında hızla giden sürücü park halindeki bir araca çarptı. Kazanın ardından mahalleli kazanın olduğu yere gelerek hız yaptığı öne sürülen sürücüye tepki gösterdi.

TOKAT YEDİ
Yaşanan kargaşayla birlikte kimliği belirsiz bir şahıs sürücüyü tokatladı. O anlar ise o sırada cep telefonu kamerasına yansıdı.



"YA MİLLETE ÇARPSAYDI"
Tüm bu kargaşa yaşanırken vatandaşlardan biri kazaya karışan şoför için, "Nasıl sakin olayım. Nasıl hızlı gittiğini görmediniz mi? Ya millete çarpsaydı" dedi.

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