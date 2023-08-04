Esenler'de iddiaya göre sokak arasında hız yapan sürücü, mahallenin tepkisiyle karşılaştı.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Olay, dün akşam saatlerinde Atışalanı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre sokak arasında hızla giden sürücü park halindeki bir araca çarptı. Kazanın ardından mahalleli kazanın olduğu yere gelerek hız yaptığı öne sürülen sürücüye tepki gösterdi.

TOKAT YEDİ

Yaşanan kargaşayla birlikte kimliği belirsiz bir şahıs sürücüyü tokatladı. O anlar ise o sırada cep telefonu kamerasına yansıdı.





"YA MİLLETE ÇARPSAYDI"

Tüm bu kargaşa yaşanırken vatandaşlardan biri kazaya karışan şoför için, "Nasıl sakin olayım. Nasıl hızlı gittiğini görmediniz mi? Ya millete çarpsaydı" dedi.