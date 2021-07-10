Haberler Video Haber Videoları HİSAR’dan iki müjde birden! Ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak

HİSAR’dan iki müjde birden! Ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak

HİSAR’dan iki müjde birden! Ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak
10.07.2021 12:11
Ana Sayfa 01:56
Sürpriz aşktan ilk fotoğraf......
Ana Sayfa 01:46
YHT'de ekspres sefer dönemi
Ana Sayfa 01:08
Sedat Peker suç örgütüne...
Ana Sayfa 03:40
Yıldız Tilbe’den pandemi...
Ana Sayfa 00:40
Niğdeli bir vatandaşın, CHP’li...
Ana Sayfa 00:12
Selen Görgüzel, spor yaptığı...
Ana Sayfa 00:36
Oyuncu Aygün Aydın cezaevine...
Ana Sayfa 00:23
Koray Aydın’dan Cumhurbaşkanı...
Ana Sayfa 00:30
Seray Sever’den cesur pozlar
Ana Sayfa 02:43
Arto Sevda Demirel - Hande...
Ana Sayfa 00:43
Burcu Özberk'in annesi sosyal...
Ana Sayfa 01:00
İSKİ'nin ihmali cana mal...

Türkiye yerli ve milli silahlanmada her geçen çıtayı yükseltiyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sisteminin tüm unsurlarıyla teslim edildiğini, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sisteminin ise seri üretime geçme aşamasına geldiğini açıkladı. Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkemizde mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak.


Haber Videoları