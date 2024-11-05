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Hırsızların ev sahibine yakalandığı anlar kamerada
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Hırsızların ev sahibine yakalandığı anlar kamerada

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 19:43 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 19:43

Bağcılar’da iki kadın, hırsızlık için girdikleri binada ev sahibine yakalandı. Ev sahibi tarafından kadınlardan biri yakalanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, bugün sabah saatlerinde Yüzyıl Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 2 şüpheli kadın sabah saatlerinde hırsızlık için bir binaya girdi. Ev sahibi Melek Yavuz'u farkeden kadınlar kaçmaya başladı. Kadınlardan biri hızla uzaklaşırken, daire sahibi Yavuz tarafından düşürülen A.M. çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A.M. ekipler tarafından gözaltına alınırken, diğer kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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