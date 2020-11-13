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Hikmet Genç’ten CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkındaki PKK sembollerine ilişkin çarpıcı yorum: Ortaklık artık gizli değil

Hikmet Genç’ten CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkındaki PKK sembollerine ilişkin çarpıcı yorum: Ortaklık artık gizli değil
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CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin bakım ve onarım yaptığı çocuk parkında terör örgütü PKK ve YPG'nin sembollerini andıran görseller kullanması tepkiye neden oldu. Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, skandal olayı A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı. Genç, "Bu tesadüf olamaz, planlı ve programlı bir faaliyet” ifadelerini kullandı. Genç gizli seçim ortaklığının ifşa edildiğini belirtti.


CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin bakım ve onarım yaptığı çocuk parkında terör örgütü PKK ve YPG'nin sembollerini andıran görseller kullanması tepkiye neden oldu. Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, skandal olayı A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı. Genç, "Bu tesadüf olamaz, planlı ve programlı bir faaliyet" ifadelerini kullandı. Genç gizli seçim ortaklığının ifşa edildiğini belirtti.

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