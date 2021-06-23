Hikmet Genç A Haber ekranlarında, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in 'Sezgin Baran Korkmaz' kavgasını değerlendirdi

Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar'ın Sezgin Baran Korkmaz tartışması A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendirildi. Program konuğu olan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Uğur Dündar'ın 'Yılmaz Özdil'in İsmail Saymaz'a kafayı taktığı' yönündeki iddialarına ilişkin "Ben anlamadım bağlantıyı Özdil, Saymaz'a takmış da sana niye kafayı takmış? Herkes birbirine takmış burada! O yüzden de ortada sıkıntılı bir durum var" ifadelerini kullandı

Yılmaz Özdil'in hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bülten olan ve Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Uğur Dündar'ın da kuruluş döneminde yorumculuk yaptığı Artı 1 TV'yi kurdurduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Bu iddiaların ardından Uğur Dündar, "Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin ayıp be utan utan yazıklar olsun sana yerin dibine gir! Karşıma çıkarsan çok fena yaparım..." ifadeleriyle Yılmaz Özdil'e çok sert tepki gösterdi.

"ÖZDİL DEFTERİ KAPANMIŞTIR"

Dündar, Özdil'in paylaşımlarıyla ilgili canlı yayında, '' Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır. Bize yaptığına bak ya'' dedi.

Özdil-Sündar tartışmasını A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendiren Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, çarpıcı ifadeler kullandı.

Hikmet Genç'in açıklamaları şu şekilde:

Biz çoktandır Uğur Dündar'ı böyle görmedik. 'Dürüst, ilkeli, tarafsız' gazetecinin feriştahı olan duayen gazeteci ki benim gözümde mülteci avcısıdır.

"HERKES BİRBİRİNE TAKMIŞ BURADA..."

Uğur Dündar diyor ki 'Yılmaz Özdil kafayı İsmail Saymaz'a takmış' şimdi İsmail Saymaz da girdi işin içine. Ben anlamadım bağlantıyı Özdil, Saymaz'a takmış da sana niye kafayı takmış? Herkes birbirine takmış burada! O yüzden de ortada sıkıntılı bir durum var.

ÇARŞI İYİCE KARIŞTI!

İşin gerçeği şu; Muhalefetin dilinden düşürmediği SBK Holding'den hangi gazeteci ne kadar maaş aldı? Kim ne kadar yedi? gibi sorular konuşulurken, bir baktık ki muhalif cenahın oluşturduğu Artı 1 TV'nin kuruluşunda Sezgin Baran Korkmaz'ın da bu işin içinde olduğu söyleniyor. Çarşı iyice karıştı şimdi.

''KİM OLDUĞUNU SENİ EN İYİ TANIYANA SORMAZ MIYIZ?''

Dündar, Yılmaz'a diyor ki 'beni en iyi tanıyan sensin. Ben böyle bir şey yapabilir miyim?' Valla normal şartlarda seni, en iyi tanıyana sormaz mıyız biz?