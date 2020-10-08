Hiç yüzleri de kızarmıyor: CHP'li İBB'nin 'sorunu çözdük' dediği Kadıköy yeniden sular altında

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Vatandaşların gerek ekran önünden gerekse sosyal medyadan gözünü boyayan İmamoğlu 6 gün önce sosyal medya hesabı Twitter'dan bir video paylaşmış ve Kadıköy'de yağmur yağdığında yaşanan sel ve su taşkınları sorununu çözdüğünü ifade etmişti. Fakat bugün çekilen görüntülerde Kadıköy'ün belli noktalarında su taşkınları yaşandığı görüldü. Böylece Ekrem İmamoğlu yalan karnesine bir artı daha ekledi.