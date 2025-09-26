PODCAST CANLI YAYIN

Heybeliada Ruhban Okulu yeniden açılacak mı?

Başkan Erdoğan ile Trump’ın görüşmesinde de gündeme gelen Heybeliada Ruhban Okulu, yıllardır neden kapalı tutuluyor? Açılıp açılmayacağı merak konusu olan okulun geçmişine dair çarpıcı ayrıntıları sosyolog-tarihçi İsmail Öz A Haber’e anlattı.

