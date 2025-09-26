PODCAST
Heybeliada Ruhban Okulu yeniden açılacak mı?
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 11:32
Başkan Erdoğan ile Trump’ın görüşmesinde de gündeme gelen Heybeliada Ruhban Okulu, yıllardır neden kapalı tutuluyor? Açılıp açılmayacağı merak konusu olan okulun geçmişine dair çarpıcı ayrıntıları sosyolog-tarihçi İsmail Öz A Haber’e anlattı.
