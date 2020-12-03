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Herkes o kadını konuştu! Ayakta bile duramıyordu... Van Valiliğinden açıklama gecikmedi

Herkes o kadını konuştu! Ayakta bile duramıyordu... Van Valiliğinden açıklama gecikmedi
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Geçtiğimiz gün Van'da yaşanan ve kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren görüntülerdeki kadına ilişkin Van Valiliğinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Sosyal medya üzerinden paylaşılan videodaki S.Ö. isimli kadın şahıs, 2 Aralık 2020 günü Emniyet Müdürlüğü 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliğine müracaat ederek, sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu belirtmiştir. S.Ö., 1 Aralık 2020 günü saat 01.00 sıralarında alkollü olduğunu, alkolün etkisiyle kendisini yola attığını, akabinde taksiye binerek konakladığı otele gittiğini ifade etmiştir. denildi.


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