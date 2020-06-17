Hercai, Güney Amerika ülkesi Şili’de reyting rekorları kırdı. Dizinin Reyyan’ı, Ebru Şahin de bu ilgiye kayıtsız kalmadı. Oyuncu, İspanyolca hazırladığı videoyla hayranlarına sürpriz yaptı.
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den Şili'li hayranlarına Türkçe mesaj!
17.06.2020 03:25
- Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den Şili'li hayranlarına Türkçe mesaj!
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