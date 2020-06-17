Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den Şili'li hayranlarına Türkçe mesaj!

17.06.2020 03:25

Hercai, Güney Amerika ülkesi Şili’de reyting rekorları kırdı. Dizinin Reyyan’ı, Ebru Şahin de bu ilgiye kayıtsız kalmadı. Oyuncu, İspanyolca hazırladığı videoyla hayranlarına sürpriz yaptı.