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Her yerde onu arıyorlardı! İngiltere'de kara para aklama şüphelisi olan kişi İstanbul'da yakalandı

Her yerde onu arıyorlardı! İngiltere'de kara para aklama şüphelisi olan kişi İstanbul'da yakalandı
04.05.2022 09:07

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Her yerde aranıyorlar!

İngiltere'de kara para aklama şüphesiyle ülkeyi karıştıran ve dünyanın her yerinde aranan isim Alex Male isimli şahıs İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı. Yakalanan şahıs ülkesine geri gönderildi.

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Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan İngiliz Alex Male, Lizbon'dan İstanbul Havalimanı'na geldi.

29 Nisan Cuma saat 19.00 sıralarında Tomas Christopher Crane James ismine düzenlenmiş sahte pasaportla Türkiye'ye girmek için pasaport kontrol noktasına gelen Male'nin İstanbul Havalimanı polisi tarafından yapılan kontrolde belgesinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Polis hakkında yakalama kararı bulunan ve İngiltere'de uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan şüphelisi olan Male'in Lizbon'a geri gönderilmesi için, Portekizli makamlarla irtibata geçti.

Lizbon'a geri gönderilen Alex Male Lizbon Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalandığı anlar havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı.

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