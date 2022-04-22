RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Her yerde aranıyordu! 51 yıl hapisle aranan hükümlü İzmir Aliağa'da konteynerde yakalandı

Her yerde aranıyordu! 51 yıl hapisle aranan hükümlü İzmir Aliağa'da konteynerde yakalandı

Her yerde aranıyordu! 51 yıl hapisle aranan hükümlü İzmir Aliağa'da konteynerde yakalandı
22.04.2022 14:25

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Son dakika haberi! İzmir'in Aliağa ilçesinde, hakkında 86 ayrı suçtan 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.U. (30), konteyner evde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından O.U. tutuklandı.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde, hakkında 86 ayrı suçtan 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.U. (30), konteyner evde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından O.U. tutuklandı.

Aliağa Jandarma Komutanlığı ekipleri; 'dolandırıcılık', 'cezaevinden firar', 'hakaret', 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet', 'başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama' gibi 86 ayrı suçtan hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U.'nun ilçede olduğunu belirledi.

Ekipler, sürekli yer değiştirip, yurt dışına kaçma arayışında olduğunu belirlediği O.U.'yu Fatih Mahallesi'ndeki arazide, annesine ait konteyner evde yakaladı. Gözaltına alınıp, jandarma karakoluna götürülen O.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.U., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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