Her güne yeni bir İETT arızası! İstanbullu canından bezdi!

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul her gün yeni bir İETT otobüsü arızası ile karşılaşıyor. İstanbullu Pazar sabahına da İETT’nin yolda kalması ile uyandı. Yoldan geçen sürücü tarafından kayda alınan görüntülerde, arıza yapan İETT aracının trafiği kitlediği görüldü.

İstanbulluların büyük bir vaktinin geçtiği trafikte yaşanan İETT arızaları, yollardan geçişi zorluyor.

Bozulan ve yolcuların mağdur olduğu İETT araçlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Bu sabah bir vatandaş, tıkanan trafiğin ortasında bozuk İETT aracını görüntüledi.

BOZUK İETT ARACI, TRAFİĞİ KİTLEDİ

Yoldan geçen sürücü tarafından kayda alınan görüntülerde, arıza yapan İETT aracının trafiği kitlediği görüldü.

O ANLAR KAMERADA

Yolun ortasındaki araçtan yolcular tahliye edilirken, İETT aracının bozulduğu noktanın devamında trafiğin de açık olduğu kameraya yansıdı.

BAKIM İHALESİ CHP'Lİ VEKİLİN ŞİRKETİNE

Bu arızaların yaşanmasında ana sebep olarak; otobüslerin bakım ihalesinin CHP'li vekilin bağlantılı olduğu şirkete verilmesi gösteriliyor.

Otobüs arızalarının çoğalması üzerine yapılan araştırmada; yaklaşık 1,5 milyar liralık bakım ihalelerinin, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verildiği görüldü.