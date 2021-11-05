Haberler Haber Videoları Her gün yanından milyonlarca kişi geçiyor! İstanbul Hasköy'deki Abraham Salomon Kamondo'nun anıt mezarı harabeye döndü

Her gün yanından milyonlarca kişi geçiyor! İstanbul Hasköy'deki Abraham Salomon Kamondo'nun anıt mezarı harabeye döndü

Her gün yanından milyonlarca kişi geçiyor! İstanbul Hasköy'deki Abraham Salomon Kamondo'nun anıt mezarı harabeye döndü
05.11.2021 14:40
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İstanbul Hasköy'de D-100 kara yolunun yanında bulunan anıt mezarın yanından her gün milyonlarca kişi geçmesine rağmen kimse anıt mezarın farkında değil. Abraham Salomon Kamondo'nun anıt mezarı harabeye dönmüş durumda. Kırım Savaşı'nı finanse ettiği gibi Osmanlı hazinesine borç veren ünlü Osmanlı bankeri Salomon Kamondo, aynı zamanda Osmanlı finans sisteminin de kurucusu. Anıt mezarın mermerleri bile İtalya'dan getirilirken tasarımıyla dikkat çeken anıt mezarı bu günlerde evsizler ve madde bağımlılarına barınak olmuş durumda.

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