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Hemşire ve doktora saldıran hasta yakını tutuklandı
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Hemşire ve doktora saldıran hasta yakını tutuklandı

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024, 18:32 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024, 18:32

Mersin’de aile sağlık merkezinde görevli hemşire ve doktora saldıran hasta yakını S.K., tutuklandı.

Olay, 20 Eylül'de merkez Toroslar ilçesindeki Yalınayak Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre; hamile eşi ile aile sağlık merkezine gelen S.K., gebe izleme odasına girdi. S.K., odadan çıkmasını isteyen hemşire A.Y.B.'ye önce sözlü sonra da fiziki saldırıda bulundu. Yere düşen hemşirenin boğazını sıkan S.K., araya girmeye çalışan doktor B.Y.'ye de saldırdı. Merkezden 'Beyaz kod' verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hasta yakınını gözaltına aldı. Darp raporu alan doktor ve hemşire, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

SAĞLIKÇILAR AİLE SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE TOPLANDI

Olayın ardından Mersin ve çevre illerden gelen sağlık çalışanları, aile sağlığı merkezi önünde yaşanan şiddeti protesto etti. Burada sağlık çalışanları adına açıklama yapan Uzman Dr. Çağlar Özen, "Yaşadığımız üzüntü ve travma çok büyük. Hepimize geçmiş olsun. Bu şiddet uygulayanlara pabuç bırakmayacağız. Yasaların emrettiği şekilde ve meslek etiğini gözeterek görevlerimizi olması gerektiği gibi yapmaya devam edeceğiz dedi.

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