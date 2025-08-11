Son Dakika
Hem ters yönde gitti hem kaldırıma çıktı: 11 Bin ceza!

Nevşehir’de Gazi İncirli adlı sürücü, aracıyla önce ters yöne girip geri geri çıktı, ardından da yaya kaldırımına çıkarak hem trafiği hem yayaların güvenliğini tehlikeye attı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yakalanan sürücüye toplam 11 bin 253 lira para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu ve hakkında “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

KAMERALARA VE POLİSE YAKALANDI
Nevşehir kent merkezi Atatürk Bulvarı'nda yaşanan olayda, 50 EZ 933 plakalı otomobili kullanan Gazi İncirli, Nar Caddesi'ne ters yönden girdi. Karşısından araç gelince ilerleyemeyen sürücü, geri geri çıkarak Atatürk Bulvarı'na döndü.

KALDIRIMDAN İLERLEDİ
Bulvara çıktıktan sonra yaya kaldırımına çıkan sürücü, hem trafik güvenliğini hem de yayaların can güvenliğini hiçe saydı.

AĞIR CEZA VE EHLİYET ŞOKU
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kimliği tespit edilen sürücüye, ters yönde gitmekten 9 bin 267 lira, trafik levhalarına uymamaktan 993 lira, saygısızca araç kullanmaktan 993 lira olmak üzere toplam 11 bin 253 lira idari para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan İncirli hakkında ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

