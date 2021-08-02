Haberler Haber Videoları ‘’HelpTurkey’’ kampanyasıyla ne amaçlanıyor?

‘’HelpTurkey’’ kampanyasıyla ne amaçlanıyor?

‘’HelpTurkey’’ kampanyasıyla ne amaçlanıyor?
02.08.2021 21:59
Ana Sayfa 00:17
Demet Akalın yangın mağdurları...
Ana Sayfa 00:48
Antalya’da otobüs takla attı!
Ana Sayfa 02:07
Hisarönü'nde alevler evlere...
Ana Sayfa 02:09
Başkan Erdoğan evi yanan...
Ana Sayfa 00:22
Kamu vicdanını sızlatan karar!...
Ana Sayfa 21:22
Bodrum-Ören yolu kapandı! İşte...
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Bir yangın da o ilimizde!...
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Azra Gülendam Haytaoğlu...
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İstanbul'da akıllara durgunluk...
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Masterchef Tunahan bakın...
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Türkiye genelinde elektrik...
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Başkan açıkladı! G.Saray'da...

Türkiye başta turizm bölgeleri olmak üzere yakılan ormanları söndürmek için kenetlenmişken küresel çetenin aparatları sosyal medyada Türkiye'yi aciz göstermek için 'Help Turkey' etiketiyle sözde kampanya başlattı. Bazı vatandaşlar, yangınlar için acil destek çağrısında bulunurken, söz konusu etiket altında milyonlarca tweet atıldı ve Instagram'da paylaşım yapıldı. Ancak bu kampanyanın büyük bir ajans organizasyonu olduğu ve kasıtlı bir şekilde çıkarıldığı ortaya çıktı. İşte bu ajans organizasyonunun perde arkası ve amacı...


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