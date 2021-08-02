‘’HelpTurkey’’ kampanyasıyla ne amaçlanıyor?

Türkiye başta turizm bölgeleri olmak üzere yakılan ormanları söndürmek için kenetlenmişken küresel çetenin aparatları sosyal medyada Türkiye'yi aciz göstermek için 'Help Turkey' etiketiyle sözde kampanya başlattı. Bazı vatandaşlar, yangınlar için acil destek çağrısında bulunurken, söz konusu etiket altında milyonlarca tweet atıldı ve Instagram'da paylaşım yapıldı. Ancak bu kampanyanın büyük bir ajans organizasyonu olduğu ve kasıtlı bir şekilde çıkarıldığı ortaya çıktı. İşte bu ajans organizasyonunun perde arkası ve amacı...