Helalleşme mi, hesap sorma mı? İşte CHP'nin 28 Şubat gerçeği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Hellaleşme yolculuğuna çıkıyorum' sözleri tepki çekerken Kılıçdaroğlu, "Helalleşeceğiz dostlarım. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz." iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat darbesine nasıl sahip çıktıklarını akıllara getirdi. İşte Kılıçdaroğlu ve CHP'nin 28 Şubat gerçeği...