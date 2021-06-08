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HDP'nin kapatılması davasında son dakika gelişmesi: İlk inceleme için raportör görevlendirildi! Süreç nasıl işleyecek?

HDP'nin kapatılması davasında son dakika gelişmesi: İlk inceleme için raportör görevlendirildi! Süreç nasıl işleyecek?
08.06.2021 12:12
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Son dakika haberi... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi. Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu 15 gün içinde tamamlayarak Anayasa Mahkemesi heyetine sunması bekleniyor. Heyet, raporun sunulmasının ardından davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek. Yüksek Mahkeme, Başsavcılığın, "HDP'nin olası hazine yardımına ilişkin banka hesabına bloke konulması" yönündeki tedbir talebini ilk inceleme sırasında ele alabileceği gibi daha sonra da karara bağlayabilecek.


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