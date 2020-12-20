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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' yalanı elinde patladı! İşte o görüntüler

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' yalanı elinde patladı! İşte o görüntüler
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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu FETÖ'cüleri savunma konusunda bayrağı kimseye bırakmıyor. Öyle ki en son 'gözaltındaki kadınlara çıplak arama yapıldı' yalanı ile de savunmaya girişmişti. Bu iddiaları Uşak Valiliği yalanlamış ve "tamamen hayal mahsulü ve kötü bir yalandır" demişti. Bugün ise Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' yalanını patlatan bir gelişme yaşandı. Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde çıplak arama yapıldığını yalanlayan görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde; Uşak Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde 30 kadına hukuka aykırı hiçbir işlem yapılmadığı açıkça görülüyor.


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