HDP'lilerin 'Zap suyuna düştü' dediği 9 yaşındaki Hamza Adıyaman'ın ailesi A Haber'e konuştu

Çocukları ailelerinden koparan terör örgütü PKK'nın alçak yüzü bir kez daha ortaya çıktı. HDP'liler tarafından Zap suyuna düşerek öldüğü söylenen 9 yaşındaki Hamza Adıyaman'ın PKK kamplarında tutulduğu ortaya çıktı. Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdürürken 9 yaşındaki Hamza Adıyaman'ın ailesi de evlat nöbetine katıldı. Acılı aile A Haber'e konuştu. Anne Rukeyda Adıyaman, "5 yıldır oğlumu götürmüşler videosu gelmişti, bu fotoğraf ise yeni geldi. PKK’dan bizlere haber de geldi, fotoğraftaki çocuğun Hamza olduğu belirtildi" ifadelerini kullandı.