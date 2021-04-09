HDP'lilerin 'Zap suyuna düştü' dediği 9 yaşındaki Hamza Adıyaman'ın ailesi A Haber'e konuştu

Çocukları ailelerinden koparan terör örgütü PKK'nın alçak yüzü bir kez daha ortaya çıktı. HDP'liler tarafından Zap suyuna düşerek öldüğü söylenen 9 yaşındaki Hamza Adıyaman'ın PKK kamplarında tutulduğu ortaya çıktı. Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdürürken 9 yaşındaki Hamza Adıyaman'ın ailesi de evlat nöbetine katıldı. Acılı aile A Haber'e konuştu. Anne Rukeyda Adıyaman, "5 yıldır oğlumu götürmüşler videosu gelmişti, bu fotoğraf ise yeni geldi. PKK’dan bizlere haber de geldi, fotoğraftaki çocuğun Hamza olduğu belirtildi" ifadelerini kullandı.
Çocukları ailelerinden koparan terör örgütü PKK'nın alçak yüzü bir kez daha ortaya çıktı. HDP'liler tarafından Zap suyuna düşerek öldüğü söylenen 9 yaşındaki Hamza Adıyaman'ın PKK kamplarında tutulduğu ortaya çıktı. Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdürürken 9 yaşındaki Hamza Adıyaman'ın ailesi de evlat nöbetine katıldı. Acılı aile A Haber'e konuştu. Anne Rukeyda Adıyaman, "5 yıldır oğlumu götürmüşler videosu gelmişti, bu fotoğraf ise yeni geldi. PKK'dan bizlere haber de geldi, fotoğraftaki çocuğun Hamza olduğu belirtildi" ifadelerini kullandı.