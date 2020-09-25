HDP'nin yaptığı sokak çağrısından sonra çıkan ‘Kobani olayları’na ilişkin bu sabah başlatılan operasyonlarda HDP’li isimler gözaltına alındı. HDP'lilere sahip çıkan Özgür Özel'in geçmişte yaptığı konuşmalar da akıllara geldi. İşte Özel'in terör örgütlerini savunduğu konuşmaları...
HDP'lilere sahip çıkan CHP'li Özgür Özel bakın terör örgütlerini nasıl savunmuştu!
25.09.2020 22:18
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