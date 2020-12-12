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HDP'li Mithat Sancar ve 22 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

HDP'li Mithat Sancar ve 22 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu 23 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu. 17'si HDP'li vekillere ait olan dosyaların arasında CHP ve İyi Parti vekillerinin de dosyaları Meclis'e sunuldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri İter Yeşiltaş canlı yayında aktardı. İşte detaylar...


HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu 23 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu. 17'si HDP'li vekillere ait olan dosyaların arasında CHP ve İyi Parti vekillerinin de dosyaları Meclis'e sunuldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri İter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.
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