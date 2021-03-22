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HDP’li Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı

HDP’li Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı
22.03.2021 19:18
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Nevruz kutlaması sırasında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.


Sancar hakkında, "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.

HDP'LİLER TERÖRİSTBAŞI APO POSTERLERİ VE BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PAÇAVRALARI AÇTI

HDP öncülüğünde dün gerçekleştirilen etkinlikte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı, örgütü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posterinin açıldığı tespit edildi.

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