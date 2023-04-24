HDP'li Ahmet Türk'ten 7'li koalisyonda kaos açıklaması: "Sıkıntı çıkar" | VİDEO

7'li koalisyondaki kavgalar sonrası CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti. Terörün siyasi ayağı HDP'nin de destek verdiği koalisyonda kaos ve kriz her gün yapılan yeni bir açıklamayla yeniden gün yüzüne çıkıyor.

İLERİDE SIKINTI ÇIKAR

Son olarak fondaş medyaya konuşan HDP'li Ahmet Türk 7'li koalisyonu bekleyen kaosla ilgili açıklamalarda bulundu.











SEÇİMLERDEN SONRA DAĞILACAKLAR: AMAÇ TÜRKİYE'Yİ BÖLMEK

Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP ile yaptığı görüşme sonrası Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarından bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen Türk, "Biliyorsunuz çok farklı ideolojiden gelen altılı bir masa var. İleride sıkıntıların çıkma ihtimali çok büyük, açıkça söylemek gerekir." dedi. Türk'ün açıklaması kirli ortaklığın Türkiye'yi bölmek için krizlere ve kaoslara bile bile evet dediğini ortaya çıkardı.

ELEBAŞI İÇİN AKILALMAZ VAAT: ÖCALAN'IN ÖZGÜRLEŞME DÖNEMİDİR

6'lı koalisyonla yapılan kanlı iş birliği sonrası bu dönemin bebek katili PKK elebaşı için özgürlük dönemi olacağını söyleyen HDP'li Ahmet Türk yaptığı konuşmada, "Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz hep birlikte mücadele etmek zorundayız" demişti.



KÜSURATLARIN SAVAŞI!

Öte yandan 7'li koalisyonun küçük ortakları arasında yaşanan kriz bu duruma en somut örnek olarak karşımıza çıkıyor.



Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin koalisyon içinde koalisyon yaparak seçime gitme kararında anlaşamamasını değerlendiren Temel Karamollaoğlu olay sözler sarf etti.



DEVA Partisi'nin koalisyon içindeki koalisyonun liderliğini yapmak istemesine tepki gösteren Karamollaoğlu bu sebepten anlaşılamadığını belirterek, "Böyle bir mantık olur mu ya Allah aşkına... Yeni kurulmuş bir parti doğru dürüst AK Parti'den bile oy alamamış bir parti. Bana bunları da söylettirmeyin o zaman." demişti.