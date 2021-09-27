Haberler Haber Videoları HDPKK'lı Pervin Buldan'dan CHP ile yasak aşkı gizleme hamlesi: Herhangi bir ittifak içinde yer alma anlayışımız yok

HDPKK'lı Pervin Buldan'dan CHP ile yasak aşkı gizleme hamlesi: Herhangi bir ittifak içinde yer alma anlayışımız yok

HDPKK'lı Pervin Buldan'dan CHP ile yasak aşkı gizleme hamlesi: Herhangi bir ittifak içinde yer alma anlayışımız yok
27.09.2021 12:40
Ana Sayfa 00:42
Hülya Koçyiğit'in torunu...
Ana Sayfa 03:28
Vatana hizmet etmek Nobel'den...
Ana Sayfa 01:00
İstanbul'a 60 adrese şafak...
Ana Sayfa 03:45
Almanya'da çekişmeli seçim!
Ana Sayfa 01:57
"Göztepe'nin golü ofsayt"
Ana Sayfa 03:38
Eylül sonunda yollar kapandı
Ana Sayfa 01:00
Karaman'da tarım işçilerini...
Ana Sayfa 01:20
Kabine Toplantısı’nın tarihi...
Ana Sayfa 00:46
Bin Ladin'in öldürüldüğü evin...
Ana Sayfa 03:45
Aydın'da sinirlerine hakim...
Ana Sayfa 00:59
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 02:02
CHP’li İBB’de yandaş kayırma

Kandil'in sözcüsü HDPKK, 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi ve sonrasına dönük "tavrını ve ilkelerini" açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Buldan yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı seçiminde herhangi bir ittifak içinde yer alma anlayışımız yok" diye konuştu. Buldan'ın bu açıklaması CHP ve İP ile adının yan yana anılmaması ve ittifakın sözde milliyetçi ve sözde Atatürkçü üyelerinin oylarını kaçırmamak için yapılan bir hamle olarak yorumlanıyor. Öte yandan HDP tarafından açıklanan maddelerle, Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelesinin durması istendi.


Haber Videoları
SON DAKİKA