HDPKK'lı Pervin Buldan'dan CHP ile yasak aşkı gizleme hamlesi: Herhangi bir ittifak içinde yer alma anlayışımız yok

Kandil'in sözcüsü HDPKK, 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi ve sonrasına dönük "tavrını ve ilkelerini" açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Buldan yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı seçiminde herhangi bir ittifak içinde yer alma anlayışımız yok" diye konuştu. Buldan'ın bu açıklaması CHP ve İP ile adının yan yana anılmaması ve ittifakın sözde milliyetçi ve sözde Atatürkçü üyelerinin oylarını kaçırmamak için yapılan bir hamle olarak yorumlanıyor. Öte yandan HDP tarafından açıklanan maddelerle, Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelesinin durması istendi.