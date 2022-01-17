HDPKK Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2016'da da terörist Volkan Bora ile buluştuğu ortaya çıktı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terörist Volkan Bora ile 2016'da Adıyaman kırsalında buluştuğu ortaya çıktı. HDP'li Semra Güzel, terörist Volkan Bora ile PKK kampındaki fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından HDP resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Bora'nın sözlüsü olduğunu belirtmişti. HDP'nin ittifak ortakları, skandal görüntüleri "çözüm sürecinde çekildi" şeklinde savunmuşlardı... Skandal fotoğraflarla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fotoğrafların çözüm sürecinde çekildiğini iddia ederek hedef saptırmıştı.