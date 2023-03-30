HDP'den ihanet bildirgesi! Özerklik, KHK'ların iptali, kayyumların kaldırılması... |VİDEO

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere 2 aydan az bir süre kala, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 6'lı koalisyon ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Seçilebilmek adına HDP'ye pazarlık kapılarını sonuna kadar Kılıçdaroğlu, Meclis'te yapılan görüşmenin ardından onay aldı. Kandil'dfeki elebaşlarının da desteğini alan Kılıçdaroğlu'nun, hangi şartlara "evet" dediği merak ediliyor. HDP'nin yayınladığı seçim bildirgesi pazarlık adına önemli şifreler ortaya koydu.

"YEŞİL SOL PARTİ" HÜLLESİ

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlık sonucu aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP, kapatma davası nedeniyle seçime birlikte girmeye karar verdiği "Yeşil Sol Parti" ile birlikte seçim bildirgesini açıkladı. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti logosu ve ismi önünde açıklama yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Sözümüz vardı. Bütün tedbirleri alacağız dedik, Yeşil Sol'un ağacı altında buluştuk. Şimdi buradayız, birlikte yürüyoruz" dedi. HDP tarafından açıklanan seçim bildirgesinde çok çarpıcı ifadeler ve maddeler yer aldı.

CUMHURİYETİ YIKMA VAADİ

Bildirgenin girişinde geçtiğimiz günlerde HDP'li Sırrı Sakık tarafından dillendirilen ve PKK'nın sözde elebaşılarından Sabri Ok tarafından da destek verilen, "100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." vaadine vurgu yapıldı. Bildirgenin henüz girişinde "Buradayız birlikte değiştireceğiz." ifadelerine yer verildi.

Bildirgede sürekli olarak "Demokratik Cumhuriyet" tabiri kullanılarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısının değiştirileceğinin ve özerk yönetim anlayışının uygulanacağının sinyali verildi.

ÖZERKLİK VAADİ

Bildirgenin 2'nci bölümünün giriş kısmında sıralanan maddelerde ise "Merkezin tahakkümüne karşı yereli" ifadesi bulunurken, "yerel" göndermesi ile özerklik vaadi verildi.

DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK

Bildirgede terör tutuklusu Selahatin Demirtaş gibi isimlerin "siyasi tutuklu" adı altında salıverilmesinin önünün açılacağı da vadedildi. "İnfaz rejimini adil ve eşit hale getireceğiz" başlıklı kısımda "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm siyasi hükümlülerin koşullu salıverilmeden yararlanmasını engelleyen hükümleri kaldıracağız." denildi.

Ayrıca terör örgütleriyle iltisak ve irtibatlı olanların serbest bırakılmasının önünü açacak bir düzenleme de yapılacağı açıklandı. Bildirgede yer alan ilgili maddede, "İltisak ve/veya irtibatlı olma gibi kavramları ceza ve idari mevzuattan çıkaracağız. TCK ve TMK'daki özgürlükleri kısıtlayan ve baskıcı rejime hizmet eden maddeleri değiştirip bunları hukuki belirlilik ve hukuk güvenliği ilkesine, evrensel düzenlemelere uygun hale getireceğiz." denildi.

KAYYUM RAHATSIZLIĞI

Belediyeleri terör örgütü PKK'ya finansman kaynağı olarak kullanan HDP, bu tip durumlarda "kayyum atanması" uygulamasına da son vereceğini vadetti. Bildirgede "Kayyım rejimine karşı halk iradesi" başlığı ile yer alan kısımda "Meclisler, kent konseyleri, platformlar, meslek kuruluşları ve demokratik kitle örgütlenmeleri ile yönetime ve karar süreçlerine katılan halkın iradesiyle demokrasiye ve eşit temsiliyete dayalı yerel yönetimleri güçlendireceğiz." ifadeleri kullanılırken; yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adı altında bir kez daha "özerklik" göndermesinde bulunuldu.

15 TEMMUZ SONRASI KHK'LAR İPTAL EDİLECEK

15 Temmuz'da gerçekleşen FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası örgüt üyelerinin ve bağı bulunan kişi ve kurumların hızla tasfiye edilmesi için hazırlanan KHK'ların iptal edileceği de vaatler arasında yer aldı. KHK'ların iptal edilmesi ile beraber KHK'lı örgüt mensubu ve ilişkili kişilerin görevlerine iade edileceği de duyuruldu.

Bildirgede KHK'lılarla ilgili "KHK'liler için iade-i itibar sağlayacağız", "Kazanılmış haklarını iade edeceğiz." gibi maddeler de bulunuyor.

TERÖR DEVLETİNİN ÖNÜ AÇILACAK

Bildirgede "Barışçı dış politika" başlığı altında yer alan vaatler dikkat çekti. Türkiye'nin sınır hattında terör devleti kurulmasının önünü açacak vaatler bu başlık altında sıralanırken; Mavi Vatan ve Kıbrıs gibi konulardan da adeta vazgeçileceğinin sinyali verildi. "Barışçı politika" maskesi altında sınır ötesine yapılan askeri operasyonlara son verileceği bildirildi.

CHP'NİN SEÇİM SLOGANINA ATIF

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oynadığı ve "Sana söz yine baharlar gelecek" sloganıyla başlatılan reklam kampanyası da bildirgede unutulmadı. 14 Mayıs seçimleriyle ilgili olarak "Mutlaka kazanacağız, hep birlikte kazanacağız. 2023 Baharı'nda birlikte değiştireceğiz." ifadeleri yer aldı.

DİN DERSİ KALDIRILACAK

Okullarda okutulan "din dersinin" kaldırılacağı da vaatler arasına girerken; "Her öğrencinin kendi inancı ve kültürü doğrultusunda seçmeli olarak ders ve eğitim alma/almama hakkını gözeteceğiz." denildi.

FETÖ VE PKK MEDYASI YENİDEN AÇILACAK

15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK'larla kapatılan FETÖ ve PKK yandaşı medya kuruluşlarının sahiplerine geri iade edilerek yeniden açılacakları da bildirgede yer alan vaatler arasında kendisine yer buldu.

Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşme sonrası, "Kayyum uygulamasına son vereceğiz" diyerek HDP'nin yerel yönetimler vaadine onay vermişti. Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu için müzakere önerisini de kabul etmişti. Bugün HDP'nin seçim bildirgesinde, "Kayyum uygulamasına son vereceğiz." ifadesi açıkça yer aldı.