HDP'den istifa ederek Türkiye'nin Sesi Partisi'ni kuran eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP'de olduğu süreçte yaşanan yolsuzlukları katıldığı bir sohbet odasında anlattı.

SADECE YOLSUZLUKLA ANILIYOR

Yıllardır HDP'de olan Doğu Beyazıt Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluklara tepki gösteren Bilgen, "Doğu Beyazıt Belediyesi kaç dönemdir HDP'de? Ben kendimi bildim bileli Kürt siyasetinde olduğumdan beri Kars HDP'de. 4 belediye başkanından 2'si yolsuzlukla anılıyor arkadaşlar. Bu normal bir şey mi? Doğu Beyazıt halkı bunu hak ediyor mu? 4 kişiden 2'sini yanlış mı seçtiniz?" dedi.

KAPALI KAPILAR ARDINDA CEP DOLDURMA İŞLEMİ

Kapalı kapılar ardında kişisel bir cep doldurma işleminin yapıldığını söyleyen Bilgen, "Çünkü halka hesap vermiyorsunuz. Kapalı kapılar ardında toplumsal kaygılar için yapılıyor gibi kişisel cep doldurma operasyonları yapılıyor. Sonra ne oldu? Parti'den istifaya zorlandı. Ben duvara asın hesap verin dediğimde kötülük mü etmiş oluyorum Kürt halkına. Benim mi yoksa partinin mi kendisini savunması gerekiyor? Neden şimdiye kadar bu şeffaflık yapılmadı? Çünkü Diyarbakır Belediyesi'nden bazı siyasetçilerin kardeşlerinin ihale alması gerekiyor" şeklinde konuştu.

UÇAK BİLETLERİ DEMİRTAŞ'IN KORUMASININ FİRMASINDAN!

"Bu eleştirileri 5 yıllık süre zarfında parti içerisinde dillendirdiniz mi?" Sorusuna da yanıt veren Bilgen, "Dillendirdim. Bakın bir eleştirimi duyacaksınız. Çok şaşıracaksınız. HDP'nin uçak biletlerinin alındığı firmayı değiştirmeye 1 yıl boyunca MYK'nın gücü yetmedi. Neden biliyor musunuz? Çünkü uçak biletlerinin alındığı firma Selahattin Demirtaş'ın koruması tarafından kurulmuştu.

Uçak biletleri de her gün yanlış alınıyordu. Fazla pahalı biletler kesiliyordu. Ben bunu 50 kere söyledim. 1 yıl boyunca gücümüz yetmedi arkadaşlar. Yani uçak bilet firmasını değiştiremeyen bir firma olur mu? Türkiye'de başka hiç firma yok mu? Sadece genel başkanın korumasının firmasından bilet almak zorunda mıyız? Bu özgürlük mücadelesinin gereği mi?" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'IN TALİMATIYLA EŞ BAŞKAN SEÇİLİYOR

Ayhan Bilgen HDP'de eş başkanların Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla seçildiğini söyleyerek "Ben anlatayım dinlerseniz. Demirtaş Sezai Temelli ya da Saruhan Oluç olacak dedi. Sezai Temelli oldu. Buna demokratik parti yönetimi, halk iradesi ve radikal demokrasi denir mi?" dedi.

"ÜLKE BATSIN ERDOĞAN GİTSİN" DİYENLER VAR

Ayhan Bilgen geçtiğimiz sene Başkan Erdoğan ve muhalefet hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Bilgen, "Bir kısım insan şöyle bakıyor; 'Ülke yıkılsın, ülke batsın, Erdoğan gitsin diyenler var.' Ben, siyaseti böyle okumam, okuyamam. Ne pahasına olursa olsun, gitsin değil, daha iyisini seçmek şartıyla götürelim. Ben, her türlü işbirliğine açık olunması gerektiğini düşünüyorum" demişti.