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HDP ve dostlarını üzen haber: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristler öldürüldü

HDP ve dostlarını üzen haber: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristler öldürüldü
31.12.2020 20:27
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Gelen son dakika haberine göre, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. İşte imha edilme anları...


Son dakika haberi...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 PKK/YPG'li teröristin huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İşte o açıklama:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."

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