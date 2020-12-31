HDP ve dostlarını üzen haber: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristler öldürüldü

Gelen son dakika haberine göre, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. İşte imha edilme anları...

Son dakika haberi...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 PKK/YPG'li teröristin huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İşte o açıklama:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."