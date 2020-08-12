HDP Milletvekili Tuma Çelik tecavüz ettiği kadını suçladı!

12.08.2020 13:59

Mardin'de evli kadına tecavüz eden HDP Milletvekili Tuma Çelik, Meclis komisyonuna yazılı savunma gönderdi. Pes dedirtti: Aslında D.K. beni taciz etti!

Sırtını terör örgütlerine yaslayan HDP, tecavüz skandalıyla gündeme geldi. Mardin Milletvekili Tuma Çelik, 2018'deki seçim çalışmalarında görevli D.K. isimli kadına tecavüz etti.

Önceki gün dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'nde kurulan komisyona savunmasını iletti.

Tecavüz suçlamasını reddeden Çelik, "Bana mesaj atıp sohbet etmek istedi, ben karşılık vermedim" dedi. Komisyon, 27 Temmuz'da Çelik'in saldırısına maruz kalan D.K.'yı dinlemişti.

EDA IŞIK