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HDP Milletvekili Ebru Günay'dan Türk askerine alçak iftira: ''Çok ciddi üniformalı tecavüz, taciz var" | VİDEO HABER

HDP Milletvekili Ebru Günay'dan Türk askerine alçak iftira: ''Çok ciddi üniformalı tecavüz, taciz var" | VİDEO HABER
02.01.2023 13:05

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Son dakika haberleri... 6'lı masanın ortağı HDP'den Türk askerine hadsiz bir iftira geldi. PKK kanalına çıkan HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, "Kürdistan'da çok ciddi üniformalı tecavüz, taciz var" dedi. Günay, geçtiğimiz günlerdeki bütçe görüşmelerinde gerçekleştirdiği konuşmasında, savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirmiş, savunma alanına ayrılan bütçeden rahatsız olup 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' diye söz etmişti.

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Terör örgütü PKK'nın kanalında konuşan HDP'li Ebru Günay, Türk askeriyle Türk polisine tecavüz ve katliam iftirası attı.

TÜRK ASKERİ VE POLİSİNE TECAVÜZCÜ İFTİRASI ATTI
HDP'li Ebru Günay, "Kürdistan'da çok ciddi bir şekilde üniformalı tacizci, tecavüzcü dediğimiz asker ve polisin eliyle yürütülen özel savaş konsepti var ve İpek Er ile başlayan benzer başka olaylarda devam eden tümden cezasızlık politikasıyla destekleniyor" dedi.

HDP'Lİ EBRU GÜNAY POLİSE VE ASKERE TECAVÜZ İFTİRASI ATTI
HDP'li vekil Ebru Günay terör örgütü PKK'nın medya kanalında Türk askeri ve polisine katliamcı ve tecavüzcü iftirası attı. Günay, 'Kürdistan'da çok ciddi üniformalı tecavüz, taciz var' dedi.

'SİLAH VE ÇATIŞMA İÇİN AYRILAN TUTAR' SÖZLERİYLE SAVUNMAYA AYRILAN BÜTÇEYİ ELEŞTİRMİŞTİ
HDP'li Ebru Günay, geçtiğimiz aylardaki bütçe görüşmelerinde de gerçekleştirdiği konuşmasında, savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirmiş, savunma alanına ayrılan bütçeden rahatısz olup 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' diye söz etmişti.

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