'HDP ittifakta' diyemediğimiz için "dostlarımız" diyoruz! CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan itiraf gibi açıklama!

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yerel bir tv kanalında açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık dillendirdiği "Dostlarımızla ittifak olacağız" söyleminin özenle seçilmiş bir kavram olduğunu belirtti. Tanrıkulu, "Genel başkanımız 'dostlarımız' derken sadece Millet İttifakı'ndaki partileri kastetseydi 'Millet İttifakı' derdi" şeklinde konuştu. HDP'nin büyük baskı altında olduğunu belirten CHP'li Tanrıkulu, "Dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz. Umutsuz olmayın. Ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin" dedi. Tanrıkulu'nun bu açıklamaları CHP ile HDP'nin gizli ittifakını birkez daha gözler önüne sermiş oldu. Öte yandan FETÖ’nün yönettiği Kronos isimli siteye konuşan HDP’li Erol Katırcıoğlu, CHP ile İYİ Parti’nin HDP olmadan iktidara gelemeyeceğini savundu.

CHP ile Kandil'in sözcüsü HDP'nin ittifakı bir kez daha gün yüzüne çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda söylediği ve daha sonra sık sık dillendirdiği "Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" söylemine değinen Tanrıkulu, şöyle konuştu:









"DOSTLARIMIZ ÖZENLE SEÇİLMİŞ BİR KAVRAMDIR"

Genel Başkanımız şunu söyledi: Biz bundan sonraki yolumuzu dostlarımızla yürüyeceğiz. Dostlarımızla iktidar olacağız ve ülkeyi yöneteceğiz. Genel başkanımız dostlarımız derken sadece millet ittifakındaki partileri kastetseydi millet ittifakı derdi. Kastı bu değil. Dostlarımızın çok geniş bir çerçeveyi ifade ettiğini söylüyoruz. Bu meselede siyasi parti adlandırması yapmak da sınırlayıcı bir şeydir. Dostlarımız özenle seçilmiş bir kavramdır.





"HDP BASKI ALTINDA NE YAPARSAK BERABER YAPACAĞIZ"

Konuşmasında HDP'nin büyük baskı altında olduğunu söyleyen ve umutsuz olunmaması tavsiyesinde bulunan Tanrıkulu, "HDP büyük baskı altında. Bir taraftan genel başkanları tutuklu. Örgütleri baskı altında. Kapatma davası açılmış. Bunları gören bir parti olarak dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz. Umutsuz olmayın. Ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin" dedi.









"KİMİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞINA BİZ KARAR VERİRİZ"

Öte yandan FETÖ'nün yönettiği Kronos isimli siteye konuşan HDP'li Erol Katırcıoğlu, CHP ile İYİ Parti'nin HDP olmadan iktidara gelemeyeceğini savundu.





"Oturup konuşalım, bir sözleşme yapalım" diyerek çağrıda bulunan Katırcıoğlu, "CHP daha fazla bizimle bir şey yapmak ister gibi. Kılıçdaroğlu'nun 'dostlarla' dediği şeyin içinde biz de varız anlaşılan. Yüzde 10'un üzerinde oy potansiyelimiz var. Kimin Cumhurbaşkanı olacağına da biz karar veririz" ifadelerini kullandı.