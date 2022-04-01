HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel yurt dışına mı kaçtı? Adalet Bakanı Bozdağ: ''Adreslerinde ulaşılamadı''

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Hakkında iki ayrı fezleke düzenlenen Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile kaldırıldı.



İFADEYE GELMEDİ

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Başsavcılık, Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. İfadeye çağrılan Güzel, sürenin dolmasına rağmen savcılığa gelmedi. Savcılık, adresinde de bulunamayan Güzel hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla iki ayrı dosya kapsamında sulh ceza hakimliğinden 'yakalama kararı' çıkarılmasını talep etti. Hakimliğin talebi kabul etmesiyle, Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



YURT DIŞINA MI KAÇTI?

Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin iddiasına göre dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yurtdışına kaçtığı düşünülüyor. Selvi'nin konuya ilişkin köşe yazısı şöyle:

"Koçero" kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora ile PKK kampında eli silahlı fotoğraflarının çıkması üzerine TBMM tarafından dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel, ifadesi alınmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın davetine yanıt vermeyince hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine bulunabileceği adreslerde aranan Güzel'e ulaşılamadı.

Semra Güzel'in milletvekili pasaportuyla gümrük kapılarından çıkış yaptığına dair bir tespit yer almıyor. 24 Mart tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Semra Güzel'in yurtdışına çıkışının engellenmesi için sınır kapılarına yazı yazılmıştı.

En son Diyarbakır'da görülen Semra Güzel, şu ana kadar yapılan tüm çağrılara ve aramalara rağmen bulunamadı. Semra Güzel'in yasadışı yollar ile Türkiye'den kaçtığı tahmin ediliyor.

PKK KAMPINDA FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Terör örgütüne yönelik olarak Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen, "Koçero" kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora'nın telefonunda adli birimler tarafından yapılan incelemede HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'le birlikte fotoğrafları çıkmıştı. PKK kampında bir süre kaldığı tespit edilen Semra Güzel'in terörist Volkan Bora ile samimi fotoğraflarının yanı sıra eli silahlı fotoğrafları ve diğer teröristlerle futbol oynarken çekilen fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D. ise ifadesinde Volkan Bora'nın talebi üzerine Semra Güzel'i iki kez PKK kampına götürdüğünü anlatmıştı. H.D., Semra Güzel'in kod adının "Koçero'nun gülü" olduğunu ifade etmişti.

SÖZLÜSÜ DENİLMİŞTİ

Semra Güzel'in PKK kampında fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine HDP'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Semra Güzel'in öldürülen terörist Volkan Bora'nın sözlüsü olduğu ifade edilmişti. Güzel ile Bora arasındaki yakınlık gönül ilişkisi olarak sunulmaya çalışılmıştı.

Terörist Volkan Bora'nın annesi Songül Bora ise Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği ifadede oğlu Volkan Bora ile görüşmek için Semra Güzel'le Kuzey Irak'taki PKK'nın Metina Kampı'na gittiklerini anlatmıştı.

KAYIPLARA KARIŞTI

PKK kampında çıkan eli silahlı fotoğrafları üzerine Semra Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için hem Meclis'teki komisyonda hem de Genel Kurul'daki oylamaya katılarak savunmasını yapmamıştı. Hatta AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında oluşturulan hazırlık komisyonu, savunmasını yapmak üzere Semra Güzel'e ulaşamamıştı. Güzel, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin telefonuna Whatsapp'tan kendisini savunmak üzere Filiz Kerestecioğlu'na ve Tiryaki'ye yetki vermişti.

KURYELİK YAPMIŞ

Hakkındaki haberler ortaya çıktığı andan itibaren sırra kadem basan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, sadece PKK kampındaki fotoğraflarından dolayı değil, aynı zamanda HDP ile PKK arasında kuryelik yaptığı, Kandil'in mesajlarını getirdiği, çanta içinde bazı evrak ve paraları götürüp getirdiği gibi iddialardan da aranıyor.

PKK KAMPINDA

Türkiye'den kaçan Semra Güzel'in yasadışı yollardan Kuzey Irak'a geçerek PKK kamplarına gittiği düşünülüyor. Güzel'in halen PKK kamplarında mı olduğu yoksa farklı yollardan Avrupa'ya geçip geçmediği ise bilinmiyor.

TELEFONLA ARADIM

Semra Güzel'in kaçtığına yönelik iddiayı gündeme getirirken, cevap hakkına saygı gereği kendisini hem telefonundan aradım hem de mesaj attım. 0530... No'lu telefonuna ulaşılmıyor. Mesajıma ise geri dönüş yapmadı.



BAKAN BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı, resmi kanallar açısından yurt dışına çıkış da gözükmüyor" dedi.

Bakan Bozdağ, ilgili birimlerin Güzel'in yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'mız 23 Mart'ta bununla ilgili yakalama kararı çıkardı ve kolluk da bunlarla alakalı gerekli arama tarama yaptı ama bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına mı çıktı buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallar açısından yurt dışına bir çıkışta gözükmüyor. Ama gayriresmi kaçak yollardan yurt dışına çıktı mı bu konu tahkik ediliyor. Hem kolluk hem de devletin diğer birimleri bu konuyla ilgili yakın takipte olduğunu arama ve taramayı sürdürdüğünü bilmenizi isterim. İnşallah yakında kolluk güçlerimiz kendisine ulaşır ve hukukun gerekleri yerine getirilir."