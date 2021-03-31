HDP davasında ilk karar bugün verilecek

Son dakika haberi... Meclis'te terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunan HDP için kritik süreç başladı. 15 günlük süre içerisinde raportör tarafından yapılan inceleme sonrasında hazırlanan rapor Anayasa Mahkemesi heyetini sunuldu. Bugün davayla ilgili ilk incelemesini gerçekleştirecek AYM Genel Kurulu, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Raporda, iddianamedeki bazı usuli eksikliklerin sıralandığı, iddianame kabul edilirse tedbir isteminin öncelikli görüşülmesinin istendiği öğrenildi.

HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame sonrasında Anayasa Mahkemesi'ndeki (AYM) dava süreci başladı. Anayasa Mahkemesinde görevlendirilen raportör 15 günlük süre içerisindeki ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak raporu Anayasa Mahkemesi üyelerine sundu. Bugün davayla ilgili ilk incelemesini gerçekleştirecek Yüksek Mahkeme Genel Kurulu, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 609 sayfa ve 20 ek klasörden oluşan HDP'nin kapatma davasıyla ilgili iddianameyi Anayasa Mahkemesine göndermişti. HDP'li yöneticiler ve milletvekilleriyle ilgili soruşturma dosyaları ve parti binalarında ele geçirilen PKK'ya ilişkin materyallerin aralarında bulunduğu birçok delilin de yer aldığı iddianame, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan tarafından görevlendirilen raportör tarafından incelendi.





İLK KARAR BUGÜN VERİLECEK

Sabah'ın haberine göre 15 günlük süre içerisinde raportör tarafından yapılan inceleme sonrasında hazırlanan rapor Anayasa Mahkemesi heyetini sunuldu. Bugün davayla ilgili ilk incelemesini gerçekleştirecek AYM Genel Kurulu, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Raporda, iddianamedeki bazı usuli eksikliklerin sıralandığı, iddianame kabul edilirse tedbir isteminin öncelikli görüşülmesinin istendiği öğrenildi.

HDP SÖZLÜ SAVUNMA YAPACAK

İddianamenin kabul edilmesi halinde HDP, ön savunmasını verilen sürede AYM'ye gönderecek. Parti ön savunmaya ilişkin sürenin uzatılması için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini AYM karara bağlayacak. Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

EK DELİL VE EK SAVUNMA VERİLEBİLECEK

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.





15 ÜYENİN 10'U KARAR VERECEK

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek. Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

5 YIL SİYASİ YASAKLI OLACAK

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın gerekçeli olarak yayımlanmasının ardından 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.