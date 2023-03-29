Emniyet Teşkilatı, yaptığı başarılı bir istihbarı operasyonla PKK terör örgütünün bir planını daha alt üst etti. 17 Mart'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Türkiye-İran hudut hattında konuşlu Askeri unsurlar Kanlıbaba Tepe mevkiinde tel örgülere takılı buldukları sırt çantasında 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Tablet, 2 kamuflajlı gizlenme filesi, 2 termal koruma kıyafeti, 1 termal silah dürbünü, 1 tek göz dürbünü gibi PKK terör örgütüne ait malzemeler buldu.

Çanta sahibi örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda örgütün İran yapılanmasındaki teröristin silahlı ya da bombalı eylem yapmak üzere Ağrı Doğubayazıt ilçesine gönderildiği belirlendi.

ADIM ADIM TAKİP

Eylem için gönderilen teröristin PKK/KCK'nın İran yapılanmasında faaliyet gösteren Suriye uyruklu Memo/Mamo Kasım kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet olduğu belirlendikten sonra adım adım takip başladı.

Kent merkezinden MOBESE ve birçok işyerine ait kameraların incelenmesiyle PKK'lı teröristin Doğubayazıt HDP ilçe binasına giriş yaptığı tespit edildi.

Teröristin bir süre sonra ise HDP ilçe binasından örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren Botan Ergül ile birlikte çıktığı yaya olarak öncü artçı şeklinde Botan Ergül'ün evine gittikleri belirlendi.

Ağrı Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nce eve yapılan baskınla terörist Rodi Ebdilla Ehmet kaçmaya çalışırken evin arkasında bulunan dere yatağında sağ olarak yakalandı. Evde bulunan 5 kişide gözaltına alındı.

"ÖRGÜT GİTMEMİ İSTEDİ"

Yakalanan terörist Rodi Ebdilla Ehmet'in Ağrı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

21 Mart akşam saatlerinde Doğubeyazıt İlçe merkezine geldiğini, geceyi sokaklarda geçirdiğini anlatan terörist, 22 Mart sabahı da HDP İlçe binasına gittiğini belirterek "İran'dan örgüt talimatıyla Türkiye'ye geldim. Nerede ve nasıl eylem yapacağım daha bana bildirilmedi. Örgüt yöneticileri HDP Ağrı Doğubeyazıt İlçe Binasına giderek orada beni Botan Ergül'ün karşılayacağını söyledi. Bende HDP binasına geldim. Burada beni karşıladılar. Botan'ın aramızda mesafe bırakarak dikkat çekmeden takip ederek onun evine gittik. Evin yanındaki odunlukta barınıyordum" dedi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 el bombası, 1 tabanca, 1 şarjör, 15 fişek ele geçilirken teröristin işlemleri yakalanan 5 şüpheli ile birlikte devam ediyor.

HDP PKK'NIN LOJİSTİK MERKEZİ

PKK'nın eylem için gönderdiği teröristin HDP binasından çıkması sonrasında parti yönetimi ve HDP'nin gizli ortağı konumundaki 6'lı koalisyon üyelerinden ses çıkamazken, bu suçüstü durumunun ilk olmadığı akıllara geldi.

PKK ile HDP'nin suçüstü yakalandığı durumlar şöyle:

Terör örgütü PKK'dan 2018 yılında 4 terörist ile birlikte kaçarak teslim olan örgütün sözde özel kuvvetler mensubu ve Metina karargahında görevli Merdan Rüştü Ovalıoğlu ifadesinde "HDP'nin iç işleyişinin dahi Zerrin, Zafer ve Garzan'ın da dahil olduğu bir grup tarafından yazıldığına ben tanık olmuştum. Yani HDP'nin iç işleyişi dahi örgüt tarafından belirleniyordu. Biz Kandil'deyken, HDP'nin seçim çalışmaları, seçim pratikleri, milletvekilliği, milletvekili adayları, aynı şekilde parti meclisi, MKYK orada belirlendiğini, liste gönderildiğini biliyorum. Bütün HDP'nin iç işleyişi ve yapısı örgüt tarafından belirleniyor" dedi.

PARA KARŞILIĞINDA SATILDILAR

PKK'ya militan kazandırdığı ortaya çıkan HDP'nin Van'dan dağa çıkardığı bir örgüt üyesi ifadesinde HDP tarafından PKK'ya para karşılığında satıldığını söyledi. Örgüt üyesi "HDP binasından bizi dağa götüren partiliye sınır geçtikten sonra PKK'lılar bizi teslim etmesi karşılığında 3 bin lira verdi. Daha sonra 150 çocuğun bulunduğu kampa götürülerek eğitildik" dedi.

ÇOCUĞU DAĞA KAÇIRDILAR

2012 yılında Suriye'de yaşanan iç savaş esnasında PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütü, Suriye'li ailenin 13 yaşındaki kızı Neriman Şeyh Ahmet'i örgüt saflarına katmak amacıyla ailesinden koparmaya çalıştı. Evladını örgüte kaptırmak istemeyen Suriyeli aile herşeylerini geride bırakıp, yaşadığı toprakları terk ederek 2013 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine yerleşti. 13 yaşındaki kızın peşini bırakmayan PKK, HDP aracılığıyla çocuğu dağa kaçırdı. HDP binasına giderek kızını isteyen anne yaka paça atıldıktan sonra evlat nöbetine katıldı.

Şırnak'ın Cizre İlçesinde Meman aşireti lideri Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili Güven'i öldüren katil zanlısı Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç, önce Silopi HDP İlçe Başkanlığına sığınmış, daha sonra saklanmak için HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evine girdi.

Gabar'da öldürülen teröristlerin üzerinden çıkan raporlarda HDP Hakkari Milletvekili olan ve milletvekilliği düşürülen Leyla Güven'in örgüte moral ve motivasyon sağlamak için ölüm orucuna başladığı belirlendi.