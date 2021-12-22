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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar
22.12.2021 00:56 - Son Güncelleme: 22.12.2021 01:53

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında, ekonomideki gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeni ekonomi modeline ilişkin konuşan Nureddin Nebati, "Yeni modelimizin temeli yüksek büyüme ve düşük cari açık" dedi. Kur korumalı TL vadeli mevduatın detaylarını açıklayan Bakan Nebati, Türkiye'nin büyümede çift haneli rakamlara doğru yol aldığını bildirdi. Bakan, TÜSİAD'a, İYİ Partili Durmuş Yılmaz'a ve fırsatçılara da tepki gösterdi. İşte haberin detayları ve Türkiye Ekonomi Modelinin tüm detayları...

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