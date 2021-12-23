Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Dolardaki düşüş yüksek faiz isteyenlere tokat gibi yanıt oldu | İZLE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türk Lirası’na teşvik için açıkladığı tedbirler sonrası dövizde sert bir düşüş yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sıcak ekonomi gündemine ilişkin canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanımızın adeta bir ekonomik manifestoyla ortaya koymuş olduğu çözüm önerileri ve tedbirler paketiyle üç günde Türkiye'nin bütün ortamını sıcak parayla değil, yüksek faizle de gerçekleştirmedik, kendi imkanlarımızla bu hale getirdik. Faiz artırılmalı diyenlere tokat gibi bir yanıt oldu." ifadelerini kullandı.