Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber - A Para ortak yayınında önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber- A Para ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nureddin Nebati, kurdaki yükselmenin bir köpük olduğunu ve açıklanan tedbirlerin dövizi düşürdüğünü belirtti. Nebati, "Harp yöntemleri pazartesi akşamı çöktü. Bizim için önemli olan o akşamdı. Finansal istikrar sağlanırsa, o dolarizasyonu engelleyecek adımlar atarsanız güven artar. " ifadelerini kullandı. Vatandaşı aldatan manipülatörlere de tepki gösteren Bakan Nebati, Türkiye'nin cari fazlaya doğru gittiğini söyledi. İşte Nebati'nin açıklamalarının tamamı...