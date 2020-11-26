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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül iş dünyası ile görüşme yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül iş dünyası ile görüşme yapacak
26.11.2020 19:23
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyası ile yapacağı görüşmeler yarın başlıyor. Bakanlar yarın 09.30'da TÜSİAD Yönetim Kurulu ile cumartesi ise TOBB ile görüşme gerçekleştirecek.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyasıyla görüşmelere yarın başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Elvan ve Gül, yarın saat 09.30'da Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.

PAKDEMİRLİ VE PEKCAN DA KATILACAK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle cumartesi günü gerçekleştirilecek görüşmeye Elvan ve Gül'ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.

Dolmabahçe'de yapılacak görüşmeler basına kapalı olacak.

Toplantılar, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lerle devam edecek.

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