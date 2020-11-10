Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Hazine ve Maliye Bakanmlığı görevine getirilen Lütfi Elvan ilk açıklamasını yaptı. Elvan açıklamasında kararın kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Benim için sürpriz oldu
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