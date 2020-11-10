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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Benim için sürpriz oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Benim için sürpriz oldu
10.11.2020 11:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Hazine ve Maliye Bakanmlığı görevine getirilen Lütfi Elvan ilk açıklamasını yaptı. Elvan açıklamasında kararın kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.


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