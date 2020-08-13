Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan gençlere mesaj

13.08.2020 00:03

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak gençlere seslenerek, "Finans merkezi de tamamlandığında yerli yabancı birçok istihdam sağlayacağız. 4 bir tarafından vatani görevini yapan bu bilinçle bir ekip kuruyoruz. Gençlerle ilgili demin söylediğimiz umutsuz olmayın. 1 milyon yazılım projemizde 650 bine yakın kayıtlı gencimiz var. 300 bine yakın CV doldurmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak gençlere seslenerek, "Finans merkezi de tamamlandığında yerli yabancı birçok istihdam sağlayacağız. 4 bir tarafından vatani görevini yapan bu bilinçle bir ekip kuruyoruz. Gençlerle ilgili demin söylediğimiz umutsuz olmayın. 1 milyon yazılım projemizde 650 bine yakın kayıtlı gencimiz var. 300 bine yakın CV doldurmuş durumda." ifadelerini kullandı.