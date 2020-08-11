Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül'ün şehadetinin üçüncü yılında anlamlı paylaşım

11.08.2020 13:52

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Eren Bülbül‘ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik’i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum... Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz: #iyikivarsınEren!