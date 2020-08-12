Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken açıklama: 7 yıldır battık bittik lobisi aynı kişiler

12.08.2020 21:59

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Gezi’den beri battık bittik lobisi 2013’te de ne diyordu ekonomiyi durdurun. Şimdi ne diyorlar IMF’ye teslim edin. Bizim azınlık kesimimiz var sosyal medya ile yatan kalkan. Bir kesim üzerinden kuşatma var. Anadolu’da geri dönüşler alıyorum. 3 ay boyunca geri dönüşlere bakıyorum. Birçok ilden geri dönüş aldık. Sokağa çıkılmayan iklimde biz destek verdik. 210 bin firmaya 150 milyon liradan fazla destek verdik. Düşük maliyetlerle destek sağladık." dedi.