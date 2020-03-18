Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Çanakkale Zaferi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabı Twitter'dan videolu bir mesaj paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türk milletinin canını, kanını, bütün varını verse de ebedi yurdu Anadolu'dan ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin en parlak hakikati olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır."
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