Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kriz lobileriyle uğraşıyoruz

12.08.2020 21:22

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, canlı yayın programına katılarak ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Ekonomi bilimi yüzde 100 matematik değil. Bir lobi kesimi var. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.