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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Halkımızın sevinciyle sevinemeyenleri üzmeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Halkımızın sevinciyle sevinemeyenleri üzmeye devam edeceğiz
25.08.2020 23:34

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı canlı yayında ekonomik gelişmelere ve gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuşmasından bir bölümü sosyal medyadan paylaşan Bakan Albayrak, "Halkının sevinciyle sevinemeyen, üzüntüsüyle üzülmeyen, mutluluğuyla mutlu olamayan kesimi çalışmalarımızla, yeni keşiflerimizle, kaliteli insan kaynağımızla üzmeye devam edeceğiz. Milletimizi ve toplumumuzu sevindirmeye devam edeceğiz." ifadelerine verdi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı canlı yayında ekonomik gelişmelere ve gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konuşmasından bir bölümü sosyal medyadan paylaşan Bakan Albayrak, "Halkının sevinciyle sevinemeyen, üzüntüsüyle üzülmeyen, mutluluğuyla mutlu olamayan kesimi çalışmalarımızla, yeni keşiflerimizle, kaliteli insan kaynağımızla üzmeye devam edeceğiz. Milletimizi ve toplumumuzu sevindirmeye devam edeceğiz." ifadelerine verdi.

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